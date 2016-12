Superbike, a Misano le Ducati per fermare la fuga Kawasaki

E' tutto pronto a Misano per assistere all'ennesimo atto della sfida tra Kawasaki e Ducati nel Mondiale Superbike. Chaz Davies e Davide Giugliano dovranno mettersi dietro Rea e Sykes per tenere aperto un campionato che rischia di prendere la direzione del Regno Unito. Ma anche Aprilia e MV Agusta vogliono essere protagoniste in Italia.