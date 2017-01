Sbk, test Portimao: Davies è il più veloce

Ducati, Aprilia, Ducati. È un podio con molta Italia quello del giorno uno dei test di Portimao. Con un ottimo Chaz Davies (una 40ina i giri per lui) che piazza la Panigale davanti a tutti, unico a scendere sotto il muro del 43. La vera sorpresa di giornata è però quella firmata da Laverty, secondo, con un margine impegnativo va bene (mezzo secondo), ma in scia nonostante i dolori dopo il botto di Jerez. Bene per Aprilia dunque, migliora il rapporto tra Noale e il nuovo team Milwaukee e il quarto posto di Savadori è lì a confermarlo.



Detto e ricordato dell'assenza delle Kawasaki ufficiali - di Kawasaki c'è quella di Puccetti, messa in pista da Leon Haslam, ottimo quinto - prosegue il lavoro di Marco Melandri, terzo dopo 42 giri a 8 decimi. In un sabato in cui si è dovuto aspettare che asciugasse la pista dopo la pioggia della mattina, fa il debutto 2017 Camier (6°) con la Mv Agusta, dopo aver saltato i test di Jerez, mentre continuano le buone sorprese con un buon De Rosa, settimo, da sostituto di Jordi Torres ancora acciaccato dopo l'incidente di Jerez e con Iodaracing che mette in pista un Tati Mercado con una voglia grande così di iniziare la stagione, dopo la beffa finale della scorsa. Lavoro nascosto per le Honda di Bradl e Hayden: senza crono.