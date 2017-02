Sbk, Melandri: "Fatto il passo avanti che volevo"

Melandri sorride, Davies un po' meno al termine dei test di Phillip Island. L'italiano della Ducati ha chiuso con il secondo posto e buone indicazioni: "Finalmente sono riuscito a sfruttare la gomma nuova, facendo quel passo avanti che volevo. Una volta che hai la giusta confidenza con gli pneumatici, di conseguenza tutte le piste diventano belle", ha detto a GPone. Ora il numero 33 sfiderà Rea: "È un animale da gara. L’importante è rimanere concentrati e disputare delle buone qualifiche. Come ho già detto, non voglio illudermi".



C'è comunque ottimismo per l'inizio della stagione: "Questa volta abbiamo imboccato una strada diversa per il set-up, in relazione a quello che è il mio stile di guida. Attendo ancora delle conferme, però il cammino è quello giusto. Ogni giorno questa moto è una scoperta. Sapevo che alcune aree non sarebbero state ideali, ma io e la Panigale ci siamo venuti incontro”.



Davies, invece, non è contentissimo del terzo posto ottenuto: "In questi test ho deciso di puntare su un approccio cauto, evitando di stravolgere il nostro assetto di base. Ci sono state alcune modifiche, vista la particolarità della pista che rende la nostra moto un po’ più difficile da far girare in curva. Abbiamo anche portato diverse soluzioni di gomme per la gara, ottenendo risultati positivi. Ho le idee chiare su quali siano i nostri prossimi passi, le valuteremo da venerdì mattina. Nelle curve veloci forse soffriamo ancora qualcosa. Melandri mi ha stupito? No, so quale sia il suo valore e non sono affatto sorpreso del suo secondo tempo".