Sbk Australia, salvataggio spettacolare di Savadori

Un salvataggio spettacolare da parte di Lorenzo Savadori. L'italiano del team Milwaukee Aprilia è riuscito a tenere in piedi la moto con un numero incredibile dopo aver perso per un momento il controllo della sua RSV4 alla curva 11 del circuito di Phillip Island, nel corso della prima sessione delle prove libere del venerdì.



GUARDA IL VIDEO





What a save from @lorysava32 at #AUSWorldSBK FP1! Register for free at https://t.co/Dhenfglrb8 and watch it! https://t.co/PK9dh5Rfax

 pic.twitter.com/1FeRKDScLw