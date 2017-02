Sbk Australia, Melandri dopo le libere: "L'obiettivo è divertirmi"

Marco Melandri mantiene un atteggiamento cauto dopo il quinto posto ottenuto al termine delle prove libere del venerdì a Phillip Island : "Non so se siamo in grado di essere costanti come Davies e Rea sulla lunga distanza - ha dichiarato il pilota del team Ducati Aruba.it Racing -"Non ho un obiettivo preciso in testa, voglio divertirmi". Non si nasconde invece Chaz Davies , autore del miglior tempo: "Se ci sarà la possibilità, proveremo a vincere".

"Questa mattina siamo partiti con qualche difficoltà in più rispetto a ieri - ha osservato Melandri - Le condizioni erano un po’ ostiche perché c’era molto vento ed abbiamo dovuto riprendere fiducia gradualmente. Nel pomeriggio invece ho ritrovato le giuste sensazioni ed un buon bilanciamento. Ho fatto molti giri con la stessa gomma, ma non consecutivi, quindi ancora non so se siamo in grado di essere costanti come Davies e Rea sulla lunga distanza. Comunque abbiamo provato diverse opzioni di mescole per capire quale sia la scelta più ideale per la gara di domani, raccogliendo indicazioni preziose. La Superpole sarà molto importante, dopodiché vedremo che strategia adottare in gara. Non ho un obiettivo preciso in testa, voglio divertirmi ed il resto verrà da sé".



Decisamente più soddisfatto invece il compagno di team Chaz Davies, che si è messo alle spalle tutti, compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea: "Come primo giorno non c’è male - ha dichiarato - Sono molto contento del tempo siglato al mattino. Forse, senza lasciare un paio di decimi nell'ultimo settore, avremmo potuto addirittura abbattere il muro di 1’30, mentre sul passo di gara ci resta ancora qualcosa da migliorare. Abbiamo adottato un approccio metodico in questi giorni, come del resto durante tutto l’inverno, migliorando passo dopo passo, senza stravolgere il nostro assetto di base. Questa pista è un po’ più difficile per noi, abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento in più, ma siamo riusciti ad essere progressivamente più competitivi. Molti continuano a menzionare la nostra striscia aperta di vittorie, ma prenderemo la gara come viene. Se ci sarà la possibilità, proveremo a vincere. Altrimenti puntiamo a portare a casa più punti possibili. La costanza di risultati è fondamentale".