Rivoluzione Superbike: Gara 1 si correrà di sabato

IL COMUNICATO DELLA SUPERBIKEDopo le risposte positive e l'ingresso in WorldSBK di nuovi Promotori, Circuiti, Costruttori, Sponsor e Televisioni, DWO ha lavorato instancabilmente per portare avanti un nuovo e rinnovato programma per il week end di competizioni 2016. La Gara 1 in WorldSBK tradizionalmente si svolgeva la domenica mattina ma da quest'anno avrà luogo il sabato pomeriggio con i cambiamenti orari volti a creare un calendario esteso, dedicato all'accrescimento dello spettacolo. Un modo per offrire un più completo ed emozionante WorldSBK dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio.



In questo nuovo formato il sabato avrà lo scopo dare nuove emozioni e la possibilità di sentire maggiormente l'adrenalina del WorldSBK in due giorni di gare. Inoltre gli organizzatori e gli sponsor saranno in grado di offrire una selezione ancora più grande di eventi e spettacoli permettendo ai fans di farsi catturare da tutto il bello di questo sport, sia dentro che fuori dalla pista. Questi importanti cambiamenti di orari si riveleranno fondamentali per portare gli appassionati WorldSBK più vicini alla competizione, sia per quelli sulle tribune che per i milioni di spettatori che seguiranno l'evento in diretta TV da tutto il mondo.



Con una maggiore flessibilità concessa al programma le nuove fasce orarie faranno in modo che ogni fan potrà godere al meglio di quanto offerto dal paddock WorldSBK dal circuito come da casa. Atleti e squadre con meno vincoli temporali saranno più disponibili mentre le nuove fasce orarie daranno maggiore flessibilità agli organizzatori per progettare e curare al meglio le attività all'interno di ogni singolo evento e garantire un'emozionante partecipazione ad ogni spettatore.



Le sessioni di prove libere e quelle a tempo per le qualifiche avranno luogo il venerdì. Novità del 2016 sarà un Campionato del Mondo FIM Supersport che, come nella classe regina, adotterà il formato Superpole; questa si svolgerà il sabato mattina prima che il semaforo si spenga per la Gara 1 WorldSBK nel pomeriggio. La domenica mattina sarà dedicata al Warm Up e seguiranno poi il round Supersport e la Gara 2 Superbike. La competizione accenderà la pista per la seconda volta durante il fine settimana dando ai fans l'opportunità di godere, per il terzo giorno consecutivo, di uno dei campionati motociclistici più emozionanti ed avvincenti del mondo.