Melandri, test con la MV per giocarsi il futuro

Entro due, tre settimane, Marco Melandri risale su una Sbk. La notizia è nota, ne abbiamo parlato nel corso delle nostre dirette dal Qatar, e lo farà con MV Agusta. L'idea è venuta a Giovanni Cuzari che, come sappiamo, sarà il Team Principal del reparto corse di Schiranna. Cuzari che sembra essere stato l'unico a sbalordirsi del fatto che un nome come quello di Melandri non fosse nella lista buona per il prossimo anno.



Da lì: telefonata, chiacchierata a quattr'occhi, organizzazione del test e poi si vedrà. E' andato molto bene anche l'incontro tra Melandri e il big boss MV Giovanni Castiglioni, che ribadisce di voler continuare a investire nelle corse, forte anche della presenza - blasonata e concreta - di AMG. Il futuro, anche quello imminente, è poi tutto da scrivere e molto dipenderà dal feeling a pelle che avrà Marco in quel test.



Senza dimenticare che Camier ha un contratto anche per il 2016, che non è stata presa ancora una decisione sull'eventuale possibilità di un box con due moto e non una, e senza dimenticare che la struttura tecnica è stata rinforzata, a conferma della volontà di battere un colpo vero. Concretezza e cambio di passo, al di là del punto esclamativo di uno sbarco in MotoGP che sa più di ricerca di un titolo o comunque di un progetto non effettuabile prima di tre, quattro anni.