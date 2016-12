Magny-Cours: Kenan Sofuoglu si laurea campione della Supersport 2015

Kenan Sofuoglu (Kawasaki) è il nuovo campione del mondo della Supersport. Titolo numero 4 in carriera, conquistato chiudendo 2° dopo una combattutissima gara di Magny-Cours (interrotta da una bandiera rossa per olio in pista), vinta poi da Jacobsen (Honda). Il turco festeggia con una gara d'anticipo, dedicando il successo al figlio scomparso da poco con un casco celebrativo. Mahias (Yamaha) completa il podio davanti a Zanetti, 4° su MV Agusta.