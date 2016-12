Le pagelle di Magny-Cours: Jonathan Rea ha asfaltato la concorrenza

DAVIES: 8 – Fa il meglio possibile con una Ducati che in certi frangenti è ancora inferiore alle Kawasaki. Lui lotta da leone e in frenata non ha rivali. Non arriva la vittoria, ma porta a casa punti pesanti per mantenere la seconda posizione in Campionato. Per come era cominciata la stagione, un gran risultato. Complimenti a lui e alla Ducati, capaci entrambi di crescere lungo tutta la stagione.



SYKES: 5 – il voto negativo arriva non per la prestazione assoluta, ma per il confronto –sempre perdente- con Rea. Al contrario del compagno di squadra a Tom manca sempre qualcosa per concretizzare il massimo risultato. Sempre veloce il venerdì e spesso anche il sabato, si scioglie quando il calore della gara infiamma gli animi. Urge una cura ricostituente e rinfrancante. Possibilmente lontano da Jonathan Rea.



GUINTOLI: 8 – Ha un contratto già firmato con Yamaha in tasca per il 2016. Potrebbe navigare nelle retrovie ed evitare di prendersi rischi sull'infido asfalto di Gara1. Invece ci mette il cuore e guadagna un podio che rinfranca la Honda ed il team Ten Kate. Non sarà un personaggio, ma è sicuramente un esempio a cui i suoi colleghi più giovani dovrebbero ispirarsi.



SOFUOGLU: 10 e Lode – Digressionein Supursport per celebrare il quarto titolo di Kenan. È il dominatore assoluto della categoria e non ha mancato il bersaglio nemmeno nella stagione in cui il destino che si è già abbondantemente accanito sulla sua famiglia gli porta via il figlioletto di pochi mesi. Il voto è per il pilota. La lode per l'uomo!