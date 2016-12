Grave incidente durante i test Ducati a Misano 

foto LaPresse Correlati Stoner, la Honda chiude a un possibile ritorno 21:13 - Grande paura a Misano durante le giornate di test riservate alle Ducati MotoGP e Superbike. Eddi La Marra, pilota della Superstock 1000, stava provando la Panigale 1199, quando è caduto prima della curva della Quercia per un high-side causato da un cordolo umido. Il laziale, fidanzato della Polita che al World Circuit Simoncelli aveva perso l'uso delle gambe, ha picchiato la testa ed è stato ricoverato a Cesena. Gli esami hanno escluso complicazioni. - Grande paura a Misano durante le giornate di test riservate alle, pilota della Superstock 1000, stava provando la Panigale 1199, quando è caduto prima della curva della Quercia per un high-side causato da un cordolo umido. Il laziale, fidanzato dellache al World Circuit Simoncelli aveva perso l'uso delle gambe, ha picchiato la testa ed è stato ricoverato a Cesena. Gli esami hanno escluso complicazioni.

A La Marra, subito soccorso e trasportato in elicottero al "Maurizio Bufalini", è stato riscontrato un trauma cranico ma nulla di realmente preoccupante. Eddi, che corre con il casco di Alessia, stava provando la Superbike di Borgo Panigale in vista della sua partecipazione come wild card alla gara in programma a Istanbul il 15 settembre.