Superbike: la Superpole a Silverstone

foto LaPresse 18:26 - Girando in 2.04.730, Eugene Laverty (Aprilia) conquista una discussa Superpole a Silverstone, dichiarata bagnata nel finale. Completano la prima fila Checa (+0.219) e Rea (Honda, +0.348). Beffate le Kawasaki di Baz, 4° davanti a Sykes, che avevano fatto segnare i giri veloci sull'asciutto, poi cancellati. Giugliano (Aprilia) 9°, è caduto rimendiando la distorsione delle caviglia sinistra. Problemi tecnici invece per Melandri (BMW), solo 15°. - Girando in 2.04.730,(Aprilia) conquista una discussaa Silverstone, dichiarata bagnata nel finale. Completano la prima fila(+0.219) e(Honda, +0.348). Beffate le Kawasaki di, 4° davanti a, che avevano fatto segnare i giri veloci sull'asciutto, poi cancellati.(Aprilia) 9°, è caduto rimendiando la distorsione delle caviglia sinistra. Problemi tecnici invece per(BMW), solo 15°.

Con le gomme da tempo le Kawasaki erano inavvicinabili e la Superpole sembrava già vestita di verde, per la gioia del solito velocissimo Tom Sykes. L'inglese aveva firmato un giro da record in 2:03.362, andando a battere il compagno di box, Baz. Il francese che si doveva accontentare della seconda piazza, seppur con un grande giro in 2:03.742. E invece la bandiera rossa, esposta a causa di qualche goccia di pioggia, mescolava le carte. Sollevando qualche perplessità tra gli addetti ai lavori e il disappunto di alcuni piloti, per la "severa" decisione presa dalla Direzione Gara. Visto che tutti avevano già usato le gomme da tempo e - a circa 4 minuti dal termine - la situazione sembrava abbastanza chiara. Ma la sicurezza viene prima di tutto e la regola prevede che, in caso di interruzione per pioggia, si cancellino i tempi della SP3 asciutta, per fare un turno di 20 minuti sul bagnato. Peccato che a Silverstone non sia raro vedere qualche goccia cadere tra un raggio di sole e l'altro. Quindi, sconcertati e nervosi al rientro, Sykes e Baz non sono riusciti a replicare la prestazione al top, accontentandosi della seconda fila. Chiusa col sesto tempo di Davies (BMW). Mentre Laverty andava a prendersi il giro veloce, tirandosi dietro Checa e Rea, bravissimi ad approfittare della situazione. Ghiotta occasione per mettere qualche metro tra loro e le Kawasaki, che comunque restano avversarie pericolose per la gara. Caduto invece in SP2 Giugliano, che ha chiuso il turno facendo le radiografie al centro medico, alla caviglia sinistra risultata distorta. Fratture scongiurate dopo la caduta del mattino anche per Melandri, che si butta alle spalle una giornata sfortunata, terminata in SP1. Ovvero quando la sua BMW si è ammutolita poco dopo l'uscita dei box. Per il colori italiani sarà quindi una domenica da correre in rimonta.