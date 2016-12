Antonelli, salma rientrata in Italia 

foto LaPresse Correlati Zanetti: "Correrò per Andrea" 17:05 - E' arrivata intorno alle 11 la salma di Andrea Antonelli, il 25enne pilota morto in un incidente nella gara del Mondiale Supersport sul circuito di Mosca. Il feretro è giunto all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo dell'Aeroflot, per poi essere trasferito a Castiglione del Lago. Ad attenderlo, papà Arnaldo, mamma Rossella, il fratello Luca e tre zii, insieme a un gruppo del fanclub. Presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. - E' arrivata intorno alle 11 la salma di, il 25enne pilota morto in un incidente nella gara del Mondiale Supersport sul circuito di Mosca. Il feretro è giunto all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo dell'Aeroflot, per poi essere trasferito a Castiglione del Lago. Ad attenderlo, papà Arnaldo, mamma Rossella, il fratello Luca e tre zii, insieme a un gruppo del fanclub. Presente anche il presidente del Coni,

Per volontà dei genitori, la camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale de Le Macchie, la frazione di Castiglione del Lago dove il pilota risiedeva con la famiglia. La cerimonia funebre, che sarà presieduta dall'arcivescovo emerito di Perugia, monsignor Giuseppe Chiaretti, si svolgerà invece giovedì presso il campo sportivo di San Fatucchio, altra frazione di Castiglione del Lago. Sul feretro, accolto da un lungo applauso, una maglietta bianca con il nome Antonelli e il numero della moto del pilota, l'8. "Sono andato a Fiumicino a prendere la salma di Andrea Antonelli, come doveroso che fosse - ha spiegato Malagò - . Purtroppo è la seconda volta che perdiamo un italiano in così poco tempo, uno del nostro mondo. Chi fa l'atleta sa bene che gli sport sono molto diversi. E' difficile raccontare la demarcazione tra una disciplina e l'altra. Chi va in motocicletta sa che c'è poco da fare quando la fatalità ti è avversa, purtroppo i rischi sono diversi da altri sport. E' un fatto tecnico oltre che statistico, perché c'è una parte del corpo, il collo, che non si può proteggere altrimenti non si potrebbe gareggiare. Si può pensare che fosse giusto o sbagliato farli competere in quelle condizioni, ogni interpretazione è legittima. Parlando con i genitori di Andrea, la cui semplicità è commovente, ho notato che non hanno neanche problemi di coscienza perché gareggiare era quello che voleva fare, era la sua vita: Andrea avrebbe corso in qualsiasi condizione". Malagò, accompagnato dal presidente della federmoto, Paolo Sesti, ha poi annunciato che in tutte le manifestazioni sportive del prossimo weekend si osserverà un minuto di silenzio per ricordare Antonelli.