Antonelli, in moto fin da bambino con il sogno mondiale 

foto LaPresse

era nato a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, il 17 gennaio 1988. Nella stagione 2002, con il Team Skizzato, ha fatto il grande salto nelle "ruote grandi" dopo aver iniziato con le minimoto. Ha partecipato con una Aprilia 125, alla Coppa Italia e come debuttante si è messo subito in luce come pilota di talento e grinta. Dopo pochi mesi di ambientamento, è arrivato addirittura alla sua prima vittoria a Magione (meglio di lui come più giovane pilota che ha vinto una gara in circuito aveva fatto solamente Marco Melandri). Nella stagione 2003 con il titolato Team Leardini, ha partecipato con una moto Honda GP, al campioanto italiano ed europeo della categoria 125. Nella stagione 2004, seguito in pista da Mauro Noccioli (ex tecnico di Valentino Rossi ) ha partecipato al Civ 125 GP e al campionato spagnolo 125GP. Nella Stagione 2005, su richiesta della Kawasaki, dopo una prova a Monza ha trovato un' accordo con il Team Lightspeed Kawasaki di Reggio Emilia per correre l'Europeo under 20 Superstock 600 che si disputerà in concomitanza con il Mondiale SBK. Alla fine arriverà 6° assoluto (due terzi posti Assen ed Imola).