Sykes sbaglia, Superpole a Giugliano 

foto LaPresse 16:40 - A sorpresa non porta la firma di Sykes la Superpole del round di Mosca della Superbike. Dopo essere partito davanti a tutti per sei volte su otto, l'inglese della Kawasaki è caduto nel finale di SP3, chiudendo nono. Ne ha approfittato Davide Giugliano, che è stato il più veloce con la sua Aprilia in 1'34"676. Alle sue spalle Chaz Davies (Bmw) ed Eugene Laverty (Aprilia). Melandri (Bmw) in seconda fila col quinto tempo, Checa sesto con la Ducati.

Dopo turni caratterizzati dal bagnato, è stata insomma la pista asciutta a regalare qualche imprevisto. Su tutti il volo di Sykes, che quando stava iniziando il suo giro buono nella fase cruciale della qualifica, è scivolato, non riuscendo più a tornare in sella. Fuori il gatto, i topi hanno iniziato a ballare e il più lesto a cogliere l'occasione è stato Giugliano, da un po' di tempo a questa parte sempre più incisivo e bravo a cogliere la sua prima Superpole. Una prima fila di "seconde guide", visto che con il pilota romani ci sono anche Davies e Laverty, più veloci dei lori capisquadra. Melandri si è difeso bene, piazzandosi quinto dietro alla Honda di Jonathan Rea, mentre Guintoli si è difeso con l'ottavo tempo per colpa della lussazione alla spalla rimediata prima della trasferta russa. Segnali di ripresa per la Ducati, con Checa che avrebbe potuto fare anche meglio se non avesse sbagliato, finendo largo all'uscita di una curva. Ultimi cinque posti, invece, per Badovini, Fabrizio, Sandi, Iannuzzo e Savadori, con Michel condizionato dalla caduta nell'SP1.