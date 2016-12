Superbike: Marco Melandri vince Gara 1 a Portimao

foto LaPresse 15:04 - Marco Melandri (BMW) firma una grande vittoria in Gara 1 a Portimao, battendo in volata l'Aprilia di Guintoli, 2° per 7 millesimi. Completa il podio Sykes (Kawasaki), mentre Camier è 4° con la Suzuki, davanti a Baz (Kawasaki) e Davies (BMW). Fabrizio (Aprilia) è 7°, resistendo agli attacchi di Cluzel (Suzuki) e Checa (Ducati, 9°). Ritirati per problemi tecnici Badovini (Ducati), Laverty (Aprilia) e Rea (Honda), caduto Giugliano (Aprilia). (BMW) firma una grande vittoria in, battendo in volata l'Aprilia di, 2° per 7 millesimi. Completa il podio(Kawasaki), mentreè 4° con la Suzuki, davanti a(Kawasaki) e(BMW).(Aprilia) è 7°, resistendo agli attacchi di(Suzuki) e(Ducati, 9°). Ritirati per problemi tecnici(Ducati),(Aprilia) e(Honda), caduto(Aprilia).

Grinta e determinazione, sono la ricetta con cui Melandri conquista la vittoria nella prima manche del GP del Portogallo. Il ravennate riesce a sfruttare il lavoro fatto nei turni di qualifica e libere, portando in vetta una BMW che comunque non sembra ancora al 100% del suo potenziale. Come testimoniano i 7 millesimi che relegano la RSV4 Factory in seconda piazza. Detto che il francese leader della classifica fa la solita gara strategica, controllando le prime fasi e attaccando nel finale. Approfittando anche del ko tecnico del motore dell'Aprilia gemella di Laverty, fuori a metà gara. Un via libera per la volata a tre, dove Sykes si arrende, dopo aver provato a tenere dietro gli avversari in tutti i modi. Anche costringendo Marco ad un dritto da brivido, in staccata, che però ha scatenato l'adrenalina del Numero 33. Quindi, nel momento in cui Guintoli ha passato Sykes, Melandri si è rifatto sotto, infilando entrambi in poche curve. Gestendo poi gli attacchi, guidando in modo impeccabile e centrando un successo fortemente voluto.



Un grande risultato, come il quarto posto di Camier e l'ottavo di Cluzel, che mettono in mostra il potenziale a tratti sottovalutato della Suzuki GSX-R1000. Con il tedesco che tiene dietro la Kawasaki e la BMW, mentre il francese che beffa la Ducati di Checa nel finale. Detto che nel dopo gara Carlos è apparso sconsolato. Abbattuto per essersi visto precedere anche da Fabrizio, che guida un'Aprilia che non è esattamente la più veloce del lotto. Nubi grige sopra il box Alstare, che vede che anche Badovini ritirarsi per una noia tecnica.



Fanno peggio in casa Honda, dove un problema tecnico mette fuori gioco Rea, mentre il dolore alla gamba ferma ancora Haslam. Purtroppo l'inglese è stato troppo ottimista nel forzare il suo ritorno in sella, dopo una frattura che meritava un periodo di riposo più lungo. Infine spreca con una caduta Giugliano, atteso protagonista di una rivincita per Gara 2.

Portimao - FIM Superbike World Championship - Race 1

1. Marco Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 38'12.447 2. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 38'12.454 3. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 38'16.671 4. Leon Camier (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 38'21.926 5. Loris Baz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 38'24.504 6. Chaz Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 38'29.057 7. Michel Fabrizio (Red Devils Roma) Aprilia RSV4 Factory 38'33.797 8. Jules Cluzel (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 38'34.784 9. Carlos Checa (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 38'36.109 10. Federico Sandi (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 39'39.442 11. Vittorio Iannuzzo (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 39'39.566 12. Ivan Clementi (HTM Racing) BMW S1000 RR 39'41.543 13. Max Neukirchner (MR-Racing) Ducati 1199 Panigale R 38'36.153 RT. Ayrton Badovini (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 33'35.596 RT. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 19'02.014 RT. Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 16'03.234 RT. Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 13'51.476 RT. Alexander Lundh (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 10'48.699 RT. Davide Giugliano (Althea Racing) Aprilia RSV4 Factory 8'43.052

MATTEO CAPPELLA