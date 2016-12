Aprilia, il ritorno in pista di De Angelis

Quattro mesi dopo il terrbile incidente di Motegi Alex De Angelis è finalmente tornato in pista. Lo ha fatto ad Aragon in sella all'Aprilia Superstock per prepararsi all'esordio nel Mondiale Superbike che sarà a Phillip Island il 28 febbrario. Due giorni importanti di test in Spagna per il pilota sanmarinese con il team Iodaracing per valutare la condzione fisica.