Aprilia, c'è Max Biaggi per i test di Portimao e Jerez

15:54 - Collaudatore d'eccezione per l'Aprilia nei test di Portimao e Jerez: toccherà infatti a Max Biaggi provare la nuova RSV4 insieme ad Haslam e Torres che la porteranno in gara nel Mondiale Superbike. Il 43enne pilota romano torna, a partire da domani, in sella per quattro giorni (mercoledì e giovedì in Portogallo, lunedì e martedì in Spagna) dopo i test dello scorso anno al Mugello con l'Aprilia MotoGP.

Il Corsaro dovrà dare la sua opinione sul nuovo motore con la configurazione 2015 (bielle e pistoni di serie) e sulla elettronica con price-cap.

IL TWEET CONFERMA DI BIAGGI

L'alba è già qua... per quanto sia normale vederla ritornare mi illumina di novità mi da una possibilità Si va a Portimao @ApriliaOfficial

— Max Biaggi (@maxbiaggi) 20 Gennaio 2015