Superbike: Tom Sykes firma la Superpole di Aragon

17:27 - Tom Sykes (Kawasaki) si conferma leader della Superpole, firmando il giro veloce nella qualifica di Aragon, in 1:56.479. Il campione del mondo tiene dietro l'altra ZX-10R di Baz, +0.196, e l'Aprilia RSV4 Factory di Guintoli (+0.290). Resta in seconda fila Giugliano (Ducati 1199R, +0.346) davanti a Rea (Honda CBR1000RR, +0.493) e Davies (Ducati, +0.498). Terza linea invece per Melandri (Aprilia, +0.584) che precede le Suzuki di Laverty e Lowes.

La SP1 inizia col botto. Nel senso che la frizione della Kawasaki EVO di Guarnoni esplode, inondando il rettilineo di olio e andando a colpire la tabella dei tempi esposta dal muretto. Demolendola e facendo spaventare il meccanico, nonché l'incolpevole pilota francese. Una ventina di minuti di bandiera rossa per ripulire la pista, poi tutti dentro per giocarsi i due posti liberi nella SP2. Colpo che riesce ad Elias e Camier, rispettivamente su Aprilia e BMW EVO. Primo dei beffati Canepa, davanti a Salom. Ben piazzati nonostante le moto "esordienti", Badovini 15° con la Bimota BB3 EVO seguito dalla MV Agusta F4 di Corti. Solo 19° Fabrizio con la Kawasaki EVO.



Fila liscia invece la partenza della SP2, anche se nelle prime fasi scivola Haslam. Mentre le Ducati di Davies e Giugliano si portano al comando davanti all'Aprilia di Guintoli. Giri veloci per tutti, con Sykes e Melandri che però restano rispettivamente al 6° e 7° tempo, apparentemente un po' in difficoltà. Dentro ai box per il cambio gomme e poi di nuovo tutti in pista. Ma è proprio Davies che esagera e cade negli ultimi minuti. Scivola anche Camier, ma intanto sotto la bandiera a scacchi si scatena l'inferno. E' infatti Baz che spara il suo tempone precedendo Guintoli e Giugliano che già avevano fatto bene. Ma il re della Superpole è sempre lui: Tom Sykes che stampa 1:56.479 e si prende la vetta della classifica. Resta invece in terza fila Melandri, che non ingrana in questa seconda Superpole dell'anno e dovrà provare a rifarsi in corsa.