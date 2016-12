Superbike, Melandri resta anche nel 2015

23:31 - MELANDRI LO SOGNA

Sembra proprio che la Superbike continuerà ad essere la casa di Marco Melandri anche nel 2015. Una casa che è diventata comoda nel corso un 2014 dall’avvio stentato, in cui il lavoro del pilota e quello dei tecnici Aprilia hanno fatto sì che arrivasse ad un feeling reciproco assoluto, da vittoria e- perché no- da sperare in un titolo mondiale l’anno prossimo. Anzi, il sogno di Melandri sarebbe proprio quello: vincere in Superbike e poi magari tornare in MotoGP quando la moto sarà davvero pronta e competitiva. Non è un lavoro semplice, come dimostra la storia di Ducati, contro i giapponesi di Honda e Yamaha soprattutto.

APRILIA, A NOVEMBRE LA NUOVA SUPERBIKE

Nel weekend scorso a Misano è stato ufficializzato l’accordo tra l’Aprilia e il team Gresini che rinuncia alla Honda per dare il proprio supporto all’Aprilia nel suo nuovo cammino tra i prototipi. Inizialmente la Superbike in Aprilia sembrava un ‘idea abbandonata. Ora invece la storia sta cambiando; qualcuno in Aprilia ha giustamente pensato che la RSV4 vincente che abbiamo visto doppiettare anche una settimana fa ad Jerez sia un patrimonio da non disperdere. Il lavoro per adeguare la RSV4 al nuovo regolamento della Superbike è già iniziato ed è fondamentale, perché la base attuale senza modifiche evolutive non potrebbe garantire competitività nel 2015. A Noale lavorano intensamente sulla nuova Superbike, il che, per deduzione, porta a pensare che già all’Eicma di novembre, vedremo un’edizione tiratissima, affidabile e innovativa della RSV4 che faciliti la conversione alle corse in presenza di un regolamento che imporrà di mandare in gara moto molto più vicine alla produzione in serie da cui derivano.

I DETTAGLI

Marco Melandri può essere definito un pilota a libro paga di Aprilia. Con un interessante contratto in essere, l’intenzione assoluta di rispettarlo e la voglia di avere il meglio. Assodato che il contratto c’è, il meglio per Melandri coincide con la possibilità di guidare una moto competitiva invece che andare a fare solo chilometri ed esperienza nei prototipi. Per proseguire il suo cammino in Superbike l’Aprilia ha deciso di affidarsi al Team di Giulio Bardi (attualmente con l’americana EBR ed ex Yamaha) per ottenere il supporto da casa semi-ufficiale in Superbike. Non il team Althea, non il team Red Devils e nemmeno il Team Alstare di Francesco Batta che lascia la Bimota. Il calendario della Superbike consentirebbe peraltro a Melandri di ricoprire un doppio ruolo: quello di pilota fortissimo in gara per il mondiale con le derivate di serie e quello di collaudatore fine ed esperto per accompagnare l’Aprilia MotoGp alla competitività che ancora non ha.

OSTACOLO ECONOMICO

Non è fatta del tutto, né sappiamo dirvi se mancano quindici giorni o magari un mese. Sappiamo dirvi che gli ultimi dubbi sono appesi ad un nodo economico che si sta dipanando. Aprilia ha bisogno di un partner, uno sponsor, un contributor- chiamatelo come volete- per sostenere lo sforzo di continuare in Superbike. I contatti ci sono, uno in particolare, molto più concreto di altri. La trattativa è avviata e a buon punto. E’ lì attorno che si gioca la partita.