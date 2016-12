Superbike: Marco Melandri trionfa in gara 1 a Jerez

13:44 - Marco Melandri conquista la vittoria nella prima manche di Jerez, tagliando il traguardo con +1.4 sul compagno di box, Guintoli. Una doppietta Aprilia, con la Ducati di Davies che completa un podio di costruttori italiani. Grande rimonta per Rea che porta la Honda al 4° posto e beffa Sykes (Kawasaki), solo 5° e costretto a gestire gli attacchi di Laverty (Suzuki, 6°). Caduti mentre erano nelle prime posizioni Giugliano (Ducati) e Baz (Kawasaki).

E' una gara tra coraggio, esperienza e strategia, quella messa in pista da Melandri. Il ravennate parte subito all'attacco, con Guintoli lo segue. Ma Baz, Lowes, Sykes e le Ducati scattano altrettanto bene. Tanto che proprio Guintoli sfoggia un colpo di reni degno di una determinazione mondiale, passando subito al comando, mentre Melandri perde qualche posizione. Ritrovandosi poi anche in lotta con Giugliano, in una corsa dal ritmo intenso e veloce, che obbliga tutti i piloti a guidare sempre al limite. Così a 8 giri dal termine è proprio Giugliano che si allunga con la sua Ducati, perdendo ancora una volta l'anteriore proprio nel momento caldo della sfida. In una curva che due giri dopo tradisce anche Lowes. Ma il colpo di scena arriva con la scivolata di Baz! Il poleman francese si ritrova a fare l'equilibrista sulla sua Kawasaki, che si scompone durante la bagarre con Melandri. Loris gira esterno tenendo i freni in mano a centro curva, ma non c'è più niente da fare e la ZX-10R si sdraia inesorabilmente. E' dunque Melandri che trova un passo insostenibile per tutti gli altri e, con gomme finite, recupera posizioni fino a riprendere Guintoli. Marco passa senza esitazione, andando in fuga fino alla bandiera a scacchi del traguardo. Nel mondiale Sylvain rimonta e si porta a -35 da Sykes, che resta al comando con 336 punti.

LA CLASSIFICA

1. Melandri (Aprilia) 20 giri/88.460 km in 34'20.164 media 154.578 km/h; 2. Guintoli (Aprilia) 1.397; 3. Davies (Ducati) 4.283; 4. Rea (Honda) 5.705; 5. Sykes (Kawasaki) 6.979; 6. Laverty (Suzuki) 7.342; 7. Haslam (Honda) 14.868; 8. Elias (Aprilia) 23.853; 9. Salom (Kawasaki) 25.886; 10. Barrier (BMW) 26.536; 11. Guarnoni (Kawasaki) 41.308; 12. Andreozzi (Kawasaki) 46.672; 13. Morais (Kawasaki) 48.742; 14. Canepa (Ducati) 50.131; 15. Corti (MV Agusta) 1'03.677; 16. Rizmayer (BMW) 1'14.881; 17. May (EBR) 1'22.832; 18. Toth (BMW) 1'35.170; RT. Yates (EBR); RT. Baz (Kawasaki); RT. Lowes (Suzuki); RT. Giugliano (Ducati); RT. Staring (Kawasaki).