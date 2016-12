Superbike, Guintoli beffa gli italiani in Superpole a Phillip Island

17:58 - Italia grande protagonista nelle qualifiche del primo round del Mondiale Superbike. A Phillip Island la Superpole se l'è aggiudicata il francese Sylvain Guintoli, che ha portato la sua Aprilia davanti a tutti in 1'30"038, nuovo best lap del circuito australiano. Staccato di un solo decimo Davide Giugliano con la Ducati, mentre completa la prima fila Marco Melandri con l'altra RSV4 ufficiale. Solo ottavo il campione del mondo Sykes (Kawasaki).

Il britannico è stato vittima di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, alla curva 9, a due minuti dalla fine. Parla inglesela seconda fila, da cui partiranno i due portabandiera Suzuki, Eugene Laverty e Alex Lowes, affiancati da Jonathan Rea (Honda). In terza fila ci sono le due ZX10-R di Loris Baz e Tom Sykes, oltre all'altra Honda di Leon Haslam, che dopo un’incoraggiante Superpole 1, non è riuscito a migliorare in maniera significativa la sua prestazione nella sessione successiva, chiudendo così 9°. Grande entusiasmo per le ben due moto EVO che si sono date battaglia insieme alle altre Superbike per qualificarsi in questa Superpole dal nuovo formato: Niccolò Canepa (Ducati) si è piazzato 10°, dopo essersi guadagnato l'accesso diretto alla Superpole 2 grazie al l'ottimo 6° posto assoluto, ottenuto al termine delle tre sessioni di prove libere. David Salom, a cui è affidata la terza moto, nonché unica Evo, del Kawasaki Racing Team partirà 12°, dopo aver fatto segnare il secondo miglior tempo nella Superpole 1. Bene anche la debuttante MV Agusta, portata a un promettente 14° posto da Claudio Corti.

In Supersport la pole è andata al turco, grande favorito per il titolo, Kenan Sofuoglu (Kawasaki) che ha preceduto l'olandese Michael van der Mark (Honda) e il nostro Roberto Tamburini (Kawasaki). Sesta la MV Agusta del russo Vladimir Leonov.



I TEMPI DELLA SUPERPOLE 2

1. Guintoli (Aprilia) 1'30.038 media 177.725 km/h; 2. Giugliano (Ducati) 1'30.135; 3. Melandri (Aprilia) 1'30.332; 4. Laverty (Suzuki) 1'30.385; 5. Lowes (Suzuki) 1'30.421; 6. Rea (Honda) 1'30.660; 7. Baz (Kawasaki) 1'30.796; 8. Sykes (Kawasaki) 1'30.835; 9. Haslam (Honda) 1'31.138; 10. Canepa (Ducati) 1'31.274; 11. Davies (Ducati) 1'31.281; 12. Salom (Kawasaki) 1'31.950.