Superbike, Aragon: Jonathan Rea torna al comando nelle ultime libere

13:30 - Tocca a Jonathan Rea (Honda CBR100RR) chiudere il quarto turno di libere ad Aragon, girando in 1:57.781 e precedendo per 60 millesimi la Ducati di Davies (1199R). In scia con il terzo tempo il campione in carica, Sykes (Kawasaki ZX-10R, +0.180) davanti all'altra Honda di Haslam (+0.433), poi Baz (Kawasaki +0.441). Seguono le Aprilia di Melandri (6°, +0.471) e Guintoli (+0.630), e le Suzuki di Laverty e Lowes. Solo 10° Giugliano (Ducati, +1.192).