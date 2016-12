Superbike, a Phillip Island vittorie per Laverty e Guintoli

11:24 - Il Mondiale Superbike si apre a Phillip Island nel segno di Eugene Laverty e di Sylvain Guintoli. In gara 1 l'irlandese su Suzuki si impone in rimonta davanti alle Aprilia di Marco Melandri e Guintoli. Quarto Davide Giugliano su Ducati. In gara 2, fermata a 7 giri dalla fine per olio in pista della Suzuki di Laverty, successo di Guintoli, che vola in testa al Mondiale. Dietro le Kawasaki di Loris Baz e Tom Sykes. Quarto Giugliano, Melandri 8°.

Gara 1 dominata dal nord irlandese Laverty: il vice campione del 2013 si dimostra subito a suo agio all'esordio sulla Suzuki, centrando il gradino più alto del podio in Gara 1 partendo dalla quarta posizione. Secondo e terzo posto per le Aprilia di Melandri e Guintoli, solamente settimo il britannico Tom Sykes, campione del mondo in carica. Primi punti per la MV Agusta, con Claudio Corti 13°. Gara 2 amara per Laverty, che al sedicesimo giro vede sfumare la doppietta per un problema al motore, che esplode lasciando parecchio olio sulla pista: bandiera rossa, gara interrotta e primo posto che va così a Guintoli, autore della Superpole in qualifica, davanti alle Kawasaki del connazionale Loris Baz e di Tom Sykes. Altro quarto posto per Giugliano su Ducati, mentre Melandri chiude ottavo per una svista all'ottavo giro che gli costa un dritto fatale. La classifica generale vede al primo posto Guintoli, con 41 punti, seguito da Baz, 31 e Melandri con 28. Il prossimo appuntamento della stagione sarà ad aprile in occasione del Gp di Spagna.

LE CLASSIFICHE

Risultati gara-1: 1. Laverty (Suzuki) 22 giri/97.790 km in 12:34'20.711 media 174,328 km/h; 2. Melandri (Aprilia) 2.959; 3. Guintoli (Aprilia) 3.034; 4. Giugliano (Ducati) 6.972; 5. Baz (Kawasaki) 11.132; 6. Rea (Honda) 11.718; 7. Sykes (Kawasaki) 15.612; 8. Davies (Ducati) 25.724; 9. Salom (Kawasaki) 37.407; 10. Canepa (Ducati) 37.468; 11. Allerton (BMW) 39.271; 12. Foret (Kawasaki) 45.212; 13. Corti (MV Agusta) 50.249; 14. Guarnoni (Kawasaki) 1'17.134; 15. Morais (Kawasaki) 1'23.686; 16. Toth (BMW) 1'30.651; 17. Yates (EBR) 1 Lap; RT. Andreozzi (Kawasaki); RT. Haslam (Honda); RT. Lowes (Suzuki); RT. Elias (Aprilia).

Risultati gara-2: 1. Guintoli (Aprilia) 14 giri/62.230 km in 15:02'05.586 media 173.124 km/h; 2. Baz (Kawasaki) 0.283; 3. Sykes (Kawasaki) 1.103; 4. Giugliano (Ducati) 2.052; 5. Rea (Honda) 4.951; 6. Haslam (Honda) 5.673; 7. Davies (Ducati) 9.664; 8. Melandri (Aprilia) 10.574; 9. Elias (Aprilia) 11.682; 10. Salom (Kawasaki) 15.065; 11. Canepa (Ducati) 16.294; 12. Foret (Kawasaki) 16.919; 13. Lowes (Suzuki) 19.694; 14. Morais (Kawasaki) 27.266; 15. Allerton (BMW) 27.845; 16. Guarnoni (Kawasaki) 29.431; 17. Andreozzi (Kawasaki) 36.393; 18. Corti (MV Agusta) 37.018; 19. Toth (BMW) 54.093; 20. Yates (EBR) 1'13.385; RT. Laverty (Suzuki) 0.131.

Classifica genrale: 1. Guintoli 41; 2. Baz 31; 3. Melandri 28; 4. Giugliano 26; 5. Laverty 25; 6. Sykes 25; 7. Rea 21; 8. Davies 17; 9. Salom 13; 10. Canepa 11; 11. Haslam 10; 12. Foret 8; 13. Elias 7; 14. Allerton 6; 15. Lowes 3; 16. Corti 3; 17. Morais 3; 18. Guarnoni 2. Costruttori: 1. Aprilia 45; 2. Kawasaki 31; 3. Suzuki 28; 4. Ducati 26; 5. Honda 21; 6. BMW 6; 7. MV Agusta 3.