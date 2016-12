Superbike, Melandri è ufficialmente pilota Aprilia 

20:59 - Superato il termine del 31 ottobre, data che lo legava ancora alla Bmw, finalmente Marco Melandri ha potuto confermare quello che si sapeva già: il prossimo anno correrà con l'Aprilia in Superbike. Il ravennate ha già provato la RSV4 nei test di Jerez, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo. Per Melandri si tratta di un ritorno a casa: proprio in sella a un'Aprilia, infatti, si è laureato campione del mondo della classe 250 nel 2002. "Mi piace questa foto", ha scritto sulla sua pagina Twitter, rinnovata con la nuova grafica Aprilia, a commento di un'immagine che lo ritrae nei box spagnoli a fianco della sua nuova moto.

"Ritornare alla guida del marchio che mi laureò campione del mondo è, prima di ogni altra considerazione, una fortissima emozione - ha detto Melandri - . In tutti questi anni Aprilia ha dimostrato il suo valore nelle corse vincendo gare e titoli mondiali a ripetizione, dunque sono sicuro che troverò un ambiente sempre pronto a gareggiare per vincere. Dal punto di vista tecnico, ho una gran voglia di portare in gara la RSV4, moto con cui ho tante volte battagliato in pista. E poi penso che sia il massimo, per un pilota italiano, guidare una moto italiana e con questa andare a caccia del più alto alloro mondiale". Ad accoglierlo è stato il neo responsabile racing, Romano Albesiano, erede di Dall'Igna: "Le sue qualità non hanno certo bisogno di conferme, ha dimostrato di poter lottare per il titolo fin dalle prime gare in un campionato per lui nuovo. Sono certo che potrà fare bene in sella alla nostra moto, che a parere mio si adatta bene al suo stile di guida. Voglio anche ringraziare Eugene Laverty che, sulla nostra RSV4, ha disputato un Mondiale fantastico, e augurargli ogni successo per il futuro".