Superbike, Carlos Checa annuncia il ritiro dalle corse

15:43 - A Jerez Carlos Checa si appresta ad annunciare il ritiro dalle competizioni motoristiche. A 41 anni, lo spagnolo ha deciso di smettere con le moto, una scelta motivata dai recenti problemi all'anca dopo l'infortunio di Istanbul: "Ci ho pensato, non è stata una decisione facile". In Spagna, "El Toro" sarà presente per l'annuncio ufficiale e la presentazione di un casco speciale realizzato per celebrare i 20 anni di una carriera di successi.

La stagione 2013 era iniziata nel migliore dei modi con la conquista di una Superpole da record in Australia. In seguito, l'annata del campione del mondo 2011 è stata segnata da delusioni e ritiri a causa della scarsa competitività della Ducati. L'infortunio subito in Turchia è stato il colpo di grazia definitivo. Checa ha deciso di ritirarsi nonostante una trattativa in corso per un rinnovo con il Team Ducati: "In realtà un po' di voglia ci sarebbe ancora. Sarei potuto restare e stavo parlando con Francesco Batta, ma alla fine ho deciso di smettere", ha dichiarato lo spagnolo.