Stock1000: terribile incidente per Bergman, finito contro il muro

18:17 - Poteva essere una tragedia, ma il grave incidente, avvenuto durante la gara di Stock1000 a Magny-Cours, si è risolto solo con la frattura di un polso e qualche contusione per Christoffer Bergman. Lo svedese in sella alla Kawasaki è caduto nel curvone da oltre 200 km/h del tracciato francese, andando a sbattere contro il muro e vendendo schiacciato dalla moto. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale che hanno scongiurato conseguenze gravi.