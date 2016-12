Biaggi va "Oltre" anche su Rossi

10:58 - Max Biaggi racconta la sua vita in Oltre, autobiografia in cui ripercorre il privato ma soprattutto i momenti principali di una storia agonistica intensa. I titoli mondiali, i tradimenti dei suoi team, il rapporto intenso e duro con Valentino Rossi, l'avversario di sempre, a cui non risparmia un paio di definizioni taglienti. Lo chiama "una scimmia arrampicata sulla mia popolarità" e "clown". In questa intervista spiega il perché, ma anche racconta il primo incontro con Jorge Lorenzo e il rapporto dei piloti con la morte.