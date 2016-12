A Viterbo "Un 8 di solidarietà" per Antonelli 

13:36 - Sono passati quattro mesi e mezzo, era il 21 luglio, dal giorno in cui Andrea Antonelli ha perso la vita durante la gara del Mondiale Sueprsport a Mosca. Domenica 8 dicembre (data scelta non a casa visto che l'8 era il numero di gara di Andrea, saranno in tanti a ricordare lo sfortunato pilota umbro. All'autodromo internazionale di Viterbo, infatti si svolgerà l'evento "Un 8 di solidarietà", manifestazione benefica organizzata dalla Onlus Ant8supporters. Il programma prevede dalle ore 10 sfide di kart e MiniGP, musica e intrattenimento, con la partecipazione annunciata di campioni di Motomondiale, Superbike e motocross come Marco Melandri, Michel Fabrizio, Davide Giugliano, Mattia Pasini, Simone Corsi, Alex Lupino e tantissimi altri. Il ricavato sarà devoluto ad Alessia Polita, la pilota rimasta paralizzata in un incidente a Misano, e Sofia De Barros, la bimba affetta da leucodistrofia metacromatica.