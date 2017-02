Super Bowl: trionfo dei New England Patriots

E' trionfo dei New England Patriots nel Super Bowl 2017. Sconfitti gli Atlanta Falcons in un gremitissimo NRG Stadium di Houston, in Texas, per 34-28, al termine di una rimonta tesissima conclusasi ai supplementari, la prima volta in una finalissima del campionato Nfl. Si tratta del quinto titolo per i Patriots e del quinto per il quarterback Tom Brady, che entra così nell'Olimpo del football americano.