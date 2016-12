Striscione "Juve m..." su Pes 2016: "l'errore" diventa virale

C'è sempre un buon motivo per uno sfottò tra tifoserie opposte e se il campionato va in vacanza, allora lo "scontro" può essere portato nel mondo virtuale, addirittura in quello dei videogiochi. In questi giorni è circolata in rete, postata da un utente, un'immagine di Pes 2016 in cui alle spalle del portiere della Roma si vede chiaramente uno striscione offensivo nei confronti della Juventus. In poche ore lo scatto è diventato virale e si è alzato un polverone di polemiche nei confronti della Konami, la casa che produce il videogioco, la quale però non è certo responsabile.