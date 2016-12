Striscia, Tapiro d'oro a Federica Pellegrini

Tapiro d'oro per Federica Pellegrini. Valerio Staffelli, le ha consegnato il premio per aver accettato di fare la portabandiera alle Olimpiadi di Rio, dopo aver rifiutato l’incarico nel 2012. "Non è vero che l'altra volta ho detto di no, ho detto che non mi sarei messa nella lista delle possibili portabandiera perché la mattina dopo la cerimonia d'apertura avevo una delle mie gare più importanti, cioè i 400 metri stile libero" si è giustificata.

La Pellegrini, intercettata a Verona (VR) insieme al fidanzato Filippo Magnini, ha spiegato le ragioni della scelta di 4 anni fa prima delle Olimpiadi di Londra: "Ormai non faccio più questa gara da due anni e quindi questa volta mi sono candidata. Noi da sportivi viviamo per entrare in Nazionale e portare il tricolore sul petto quindi sarebbe stato assurdo dire di no alla bandiera italiana".



A proposito di un futuro matrimonio con Magnini, la nuotatrice numero 1 d'Italia non si sbilancia: "Queste cose non le abbiamo ancora programmate perché siamo troppo presi dall’acqua e da altre cose…".