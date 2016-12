Stranezze da Pallone d'oro, il web si scatena

Nessuna sorpresa dalla cerimonia per il Pallone d'oro 2015 , che ha premiato Lionel Messi per la quinta volta negli ultimi sette anni. Le attenzioni di tifosi e appassionati si sono quindi spostate su altro e a catturare l'occhio del popolo del web è stata in particolare la giacca di Paul Pogba , che a qualcuno ha ricordato quella del boss delle cerimonie: "E' stata lei che ha scelto me" ha dichiarato il francese a margine della cerimonia.

Ma Pogba non è l'unico che ha fatto discutere per l'abbigliamento: il brasiliano Dani Alves, di certo non nuovo a look stravaganti, si è presentato a Zurigo con due foglie di marijuana come toppe sui gomiti della giacca e in Spagna se ne sta parlando parecchio. Ha fatto molto dicutere anche lo scatto che ritrae Cristiano Ronaldo in versione "bomber" con la moglie di Messi, che guarda preoccupato... Proprio Antonella Roccuzzo è stata una delle più apprezzate dal popolo della rete, insieme a Pilar Rubio, compagna di Sergio Ramos.



A cerimonia terminata, Paul Pogba festeggia coinvolgendo il presidente Agnelli e l'ex juventino Edgar Davids nell'ormai celebre dab dance, mentre Juan Jesus ironicamente si rammarica su Twitter per non aver vinto il prestigioso premio. Qualcuno si chiede come sia possibile che Ciccio Brianza non rientri nella top 11 Fifa del 2015 e altri invece indicano il loro vincitore morale in Simone Padoin. Il Pallone d'oro ai tempi dei social è anche questo.