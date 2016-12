29 marzo 2015 Stramilano, 50mila di corsa: domina il Kenia Tra gli uomini ha vinto Thomas James Lokomwa col tempo di 1:00:33, tra le donne invece Rebecca Kangogo Chesire Tweet google 0 Invia ad un amico

18:49 - Un'allegra onda azzurra ha invaso di corsa le strade di Milano per festeggiare la 44esima edizione di Stramilano. Circa 55.000 appassionati tra uomini, donne, bambini, scolaresche, gruppi e club, oltre ad atleti di ogni età e nazionalità, hanno preso parte alla storica stracittadina del capoluogo lombardo, accolta da una delle prime giornate calde e splendenti di questa nuova primavera. Tra i professionisti della Half Maraton dominio dei kenioti sia in campo maschile che femminile. Tra gli uomini ha vinto Thomas James Lokomwa col tempo di 1:00:33, tra le donne invece Rebecca Kangogo Chesire (1:08:21 - nuovo record femminile della Stramilano). Grande soddisfazione per il terzo posto dell'italiano Yassine Rachik.