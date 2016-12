Stankovic, l'addio al calcio contro la sua Udinese

17:55 - Dejan Stankovic ha scelto Belgrado, la città in cui è cresciuto, per dare il suo addio al calcio giocato. Dejan, attualmente vice di Stramaccioni all'Udinese, è rimasto in campo per qualche minuto con la maglia della Stella Rossa, nell'amichevole organizzata proprio contro i friulani al Marakana: "Mi serviranno un paio di giorni per riprendermi. Come dicevo a tutti i presenti allo stadio ho chiuso un cerchio, ho messo il punto su un sogno da bambino. Tornare qui, da dove sono partito da quando avevo 10-11 anni e vestire per l'ultima volta la maglia della Stella Rossa per me è un orgoglio". L'amichevole ha visto la vittoria dei serbi per 1-0: decisivo un gol di Planic