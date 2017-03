Stadio Roma, ministro Franceschini: non interverrò sul vincolo

"Io non ho strumenti per intervenire, né lo farò". Lo ha detto il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, rispondendo circa il vincolo posto dalla Soprintendenza a Tor di Valle dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. "Ci sono competenze molto precise guidate dalla legge che appartengono alla totale autonomia delle Soprintendenze che non hanno un livello politico gerarchicamente superiore da far cambiare una decisione".