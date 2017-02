Stadio della Roma, Raggi: "Lavoriamo per chiudere entro il 3 marzo"

Stadio Roma, ecco il progetto definitivo 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio leggi dopo slideshow ingrandisci

Di Maio: "Lo stadio va fatto, resta un nostro obiettivo" - Anche il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio è intervenuto sulla questione stadio. "In campagna elettorale abbiamo detto che andava fatto e questo è un nostro obiettivo. Su come va fatto ci sono delle trattative in corso per rispettare i valori del nostro programma", ha detto.



Raggi: "Altro che immobilismo, facciamo ripartire la città" - La Raggi ha poi rivendicato quanto fatto finora per la Capitale. "Altro che immobilismo. Questo significa far ripartire la città e tagliare gli sprechi del passato", ha scritto sul sito del Comune di Roma, elencando gli interventi di questa settimana, dalle corsie preferenziali al decoro. "Questa settimana abbiamo deciso di investire 400mila euro per realizzare nuove corsie preferenziali e bike-lane", ha sottolineato.



"Siamo impegnati per tutelare i lavoratori di Sky" - "La rinascita della città - ha aggiunto - parte anche dalla tutela del lavoro e dal progetto di sviluppo che si ha per il futuro. Roma non può abdicare al ruolo di Capitale d'Italia. Ci stiamo impegnando per tutelare i lavoratori di Sky Italia e le loro famiglie che rischiano di rimanere a casa, dopo che la multinazionale dell'informazione ha reso operativa in queste settimane la decisione presa anni fa di ridimensionare la propria sede romana".