Sportweek, bacio tra rugbisti in copertina: è la prima volta in Italia

"Chi ha paura di un bacio?". Sarà questo il titolo della copertina di Sportweek, la rivista allegata alla Gazzetta dello Sport, che sarà in edicola sabato. Sotto la scritta, la foto di un bacio appassionato tra due rugbisti. In un certo senso un fatto storico, perchè è la prima volta in Italia che una rivista fa una scelta così coraggiosa. I protagonisti dello scatto si chiamano Giacomo e Stefano e sono compagni nella vita come nella squadra amatoriale di Roma in cui giocano, la Libera Rugby.