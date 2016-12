14 dicembre 2015 Sports Illustrated, Serena Williams è la sportiva dell'anno "La più grande di tutti i tempi", l'americana è la prima donna ad ricevere questo riconoscimento in oltre 30 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:44 - "Serena non è solo la più grande giocatrice di tennis della sua generazione, è la più forte di tutti i tempi, e uno degli atleti più dominanti": con questa motivazione, arrivata per bocca del Group Editor di Sports Illustrated (SI) Paul Fichtenbaum, la prestigiosa rivista americana ha nominato la Williams sportiva dell'anno per il 2015, un riconoscimento che non andava ad un'atleta donna da oltre 30 anni. L'ultima era stata Mary Decker, mezzofondista americana nota per essere stata l'unica atleta a detenere contemporaneamente tutti i record statunitensi dai 1.500 m ai 10.000 m.

La 34enne numero 1 del tennis mondiale ha vinto 53 delle 56 partite disputate quest'anno, vincendo cinque titoli e sfiorando il Grande Slam, sogno sfumato a New York in semifinale contro l'azzurra Roberta Vinci.



"Ha avuto una stagione straordinaria, ma la cosa davvero straordinaria è che sia sempre riuscita a mantenersi su livelli altissimi per tutti questi anni" ha commentato Fichtenbaum, che per l'occasione ha anche annunciato il cambiamento formale del titolo assegnato dalla rivista: non più sportivo o sportiva dell'anno, ma personaggio sportivo ('sportperson').



Con questo riconoscimento la Williams entra a far parte di un club esclusivo di leggende dello sport tra cui Muhammad Ali (1974), Arthur Ashe (1992), LeBron James (2012), Michael Jordan (1991), Billie Jean King (1972), Joe Montana (1990) e Jack Nicklaus (1978).