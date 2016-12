Szczesny, nozze in Grecia con la bella Marina Luczenko

Wojciech Szczesny ha sposato la fidanzata Marina Luczenko. Prima di disputare l'Europeo con la sua Polonia e in attesa di conoscere il suo futuro, diviso tra Roma e Arsenal, il portiere ha voluto dire sì alla bellissima compagna. Il matrimonio è stato celebrato in Grecia, lo scorso 21 maggio, ma Szczesny ha voluto condividere solo ora gli scatti della cerimonia sui suoi profili social: "E' il giorno più bello delle nostre vite", ha scritto il portiere, che da anni è legato alla 26enne cantante nata in Ucraina, ma cresciuta in Polonia e sempre al seguito del suo amatissimo Wojciech.