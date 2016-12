Melanie Martins nuova fiamma di CR7?

C'è un perché dei frequenti viaggi di Cristiano Ronaldo in Marocco. Secondo la rivista portoghese Nova Gente, il campione del Real Madrid si vedrebbe in gran secreto con Melanie Martins, modella ed Miss Universo Portogallo 2011. Sarà davvero lei la donna capace di far dimenticare Irina Shayk a CR7?