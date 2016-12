9 ottobre 2015 Sport ed etica: al via a Roma il quadrangolare del calcio "pulito" Il 10 ottobre sfida tra Forze Armate e seminaristi di Collegi e Università pontifici

È previsto alle 14 di sabato 10 ottobre il fischio di inizio della VI edizione di “Un altro calcio è possibile”, il torneo quadrangolare tra le Forze Armate e una rappresentativa di seminaristi e sacerdoti dei Collegi e delle Università pontifici. Sul campo del Centro sportivo dell'Aeronautica Militare di Bracciano (Via Circumlacuale, 41) l'Aeronautica Militare, l'Esercito Italiano, la Guardia di Finanza e la Top C.U.P. si fronteggeranno in una sfida calcistica all'insegna del fair play: rispetto per i compagni di squadra, per l'avversario e per le regole del gioco saranno la base per uno scontro all'ultimo gol, ma tra amici.

Per l'occasione, le squadre saranno guidate da celebri allenatori: Franco Colomba per l'Aeronautica Militare, Federico Balzaretti per l'Esercito Italiano, Nando Orsi per la Guardia di Finanza e Felice Pulici per la Top C.U.P.