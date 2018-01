Sport: le sette meraviglie virali del 2017

Il 2017 è stato un anno ricco dal punto di vista sportivo, per i meriti ma anche per le situazioni più spiacevoli entrambi soprattutto dal punto di vista calcistico, siano esse dentro e fuori dal campo. Indimenticabile l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali e le conseguenti dimissioni del presidente della FIGC Carlo Tavecchio, un’uscita di scena accompagnata da non poche gaffes. Tutti abbiamo poi trattenuto il fiato di fronte al grosso rischio corso da Cristiano Ronaldo, il cui scivolone sul pullman avrebbe potuto trasformarsi persino in un grave infortunio. E poi ancora, l’assist da fuoriclasse di Francesco Totti sullo yatch, i problemi di stomaco che hanno costretto la maglia rosa Tom Dumoulin a fermarsi durante il Giro d’Italia, lo scherzo a un piccolo tifoso juventino e il gol incredibile di Cristiano Ronaldo durante un allenamento. Un anno davvero indimenticabile.