Le lacrime del figlio di Bonucci, fedele cuore granata

Il 2017 ha visto la Juventus nuovamente sul tetto d'Italia per il sesto anno consecutivo, ma durante la cerimonia della premiazione non sono mancati momenti che hanno regalato un sorriso a tutti gli amanti del calcio e non solo. Stiamo parlando del piccolo Lorenzo, il figlio del difensore Leonardo Bonucci, che nonostante l'amore per il Torino ha dovuto indossare la maglia bianconera per scendere in campo a festeggiare lo scudetto vinto dal papà.



L'espressione contrariata del bambino non è però passata inosservata ed è diventata simbolo di una sportività che supera ogni tipo di barriera e rivalità calcistica. A dimostrazione di tutto ciò il difensore ha permesso al figlio di incontrare più volte il suo idolo Andrea Belotti, attaccante del Torino. Anche recentemente al termine del match tra il club granata e il Milan (squadra in cui attualmente milita il difensore), il centravanti ha riabbracciato il suo piccolo fan.