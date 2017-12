La conferenza shock di Tavecchio dopo il disastro azzurro

Per la Nazionale italiana di calcio il 2017 verrà ricordato, purtroppo, per uno dei peggiori disastri sportivi della nostra storia. Lo scorso novembre, il verdetto del doppio confronto con la Svezia nei playoff per Russia 2018 ha decretato l'esclusione degli azzurri dai prossimi Mondiali e questo ha avuto enormi ripercussioni anche fuori dal campo, prima con l'esonero del ct Ventura e poi con le dimissioni di Carlo Tavecchio, comunicate attraverso una conferenza stampa in cui l'allora presidente della Figc si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha espresso la sua versione dei fatti. Ricordate le sue parole?