L’urlo di Yonghong Li, il presidente rossonero: “Fozza Milan!”

“Fozza Milan!” Sicuro di sé, deciso e con una pronuncia quasi impeccabile, il presidente rossonero Yonghong Li termina così il proprio intervento prima dell’inizio della conferenza stampa per presentare il nuovo Milan, un’incitazione che ha fatto subito il giro della rete diventando uno dei video più visti del 2017. Considerata la prossimità del derby in quel periodo, è stato naturale fare un paragone con il grido di battaglia di Zhan Jindong “Fozza Inda!”, diventato un tormentone virale sul web nel giorno in cui mister Suning si presentò come nuovo proprietario dell’Inter.