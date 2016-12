Juve, le pagelle scudetto: Buffon-Dybala da 10, Allegri merita la lode

BUFFON 10 - Stagione da incorniciare per il numero uno azzurro, che a 38 anni supera Del Piero al primo posto della classifica dei minuti giocati con la Juve e stabilisce il record di imbattibilità in Serie A (974 minuti). Sullo scudetto ci sono le sue mani, la solita sicurezza e alcune parate davvero straordinarie.

NETO s.v. - Una sola partita in campionato ed una in Coppa Italia: quando si ha davanti uno come Buffon è difficile trovare spazio.

CACERES s.v. - Il jolly difensivo di Allegri inizia la stagione da titolare, ma poi viene fermato dai continui infortuni e...dall'alcol test: fuori rosa tre settimane a ottobre.

CHIELLINI 8 - Ha giocato con meno continuità del solito a causa dei ripetuti infortuni, ma la sua leadership è stata come sempre fondamentale in campo e fuori, soprattutto a inizio stagione. Decisivo anche nella crescita di Rugani, i frutti si vedranno presto.

BONUCCI 10 - Questa è stata la stagione della definitiva consacrazione per il regista difensivo di Allegri, tanto che Pep Guardiola l'ha definito "Uno dei miei giocatori preferiti" e sta cercando di portarlo al City. Gli highlights sono la prima da capitano allo Stadium col Frosinone, il gol all'Inter allo Stadium e il rigore che ha mandato i bianconeri in finale di Coppa Italia.

BARZAGLI 9,5 - Stagione veramente super per il quasi 35enne perno della retroguardia bianconera: solidità, senso della posizione, è il simbolo della difesa meno battuta del torneo ed è impressionante come riesca a giocare sempre e non sbagliare mai una partita. Per lui anche la gioia del ritorno al gol dopo 4 anni

ALEX SANDRO 8 - Molti in estate avevano storto il naso davanti ai 26 milioni versati dalla Juve al Porto, ma alla luce della prima stagione in Italia sono stati soldi ben spesi. Spinta, velocità, forza fisica, una chiave tattica importante per Allegri, che spesso lo ha fatto entrare per spaccare le partite.

LICHTSTEINER 8 - Quinta stagione in bianconero e quinto scudetto, ma il 2015/16 non è iniziato nel migliore dei modi per lo svizzero. A ottobre l'operazione al cuore e la grande paura, poi il rientro in campo (con gol) in Champions e da quel momento è stato il solito motorino con la propensione per gli assist

EVRA 8,5 - Quest'anno nessuna difficoltà di ambientamento, è ripartito subito sui livelli con cui aveva terminato la scorsa stagione. Sempre puntuale in fase difensiva e pronto a far male davanti, mezzo punto in più per il peso che ha in spogliatoio: la sfuriata del dopo-Sassuolo è forse lo snodo principale della stagione juventina.

RUGANI 7 - Non è facile stare seduto in panchina se l'anno scorso hai giocato tutte e 38 le partite (senza mai essere ammonito), ma il giovane ex Empoli si è calato perfettamente nel mondo Juve, ha lavorato e si è fatto trovare pronto quando è stato il suo momento. Allegri l'ha gestito bene, sta imparando dai migliori, il futuro è suo.