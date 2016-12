Usain Bolt, l'ultima "fatica" a Rio: in intimità con una ventenne dopo una notte in discoteca

Notte brava per Usain Bolt prima di lasciare Rio . Jady Duarte , una ventenne brasiliana, ha infatti inviato tramite WhatsApp alle amiche un paio di selfie scattati con il velocista giamaicano. Bolt e la ragazza nelle immagini sembrano essere piuttosto intimi; le foto in breve tempo sono finite sui social network , alimentando con insistenza le voci di una scappatella del recordman, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe fidanzato con Kasi Bennett , 26enne fashion blogger.

Bolt, tre medaglie d'oro agli ultimi Giochi , ha festeggiato in una discoteca nella zona ovest della città i suoi trent'anni, compiuti il 21 agosto. Dopo ore di balli scatenati, il giamaicano avrebbe quindi concluso la nottata con la Duarte. Ai media locali, la giovane ha raccontato di non aver riconosciuto lo sprinter e di essere dispiaciuta che le foto siano state pubblicate sul web.

Il sito brasiliano extra.globo.com riporta inoltre alcuni dettagli del passato della ragazza. Si tratterebbe della ex compagna di Douglas Donato Pereira, narcotrafficante brasiliano ucciso lo scorso mese di marzo in una sparatoria con la polizia, dal quale avrebbe avuto due figli. La Duarte ha negato che Bolt abbia pagato per avere la sua compagnia, definendo il loro rapporto come "normale".