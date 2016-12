Svezia, niente Rio per Larsson: glielo impedisce il papà

Prima il club e poi la propria nazione. Non essendo competizione riconosciuta dalla Fifa, sono tanti i club che hanno vietato ai loro giocatori di partecipare alle Olimpiadi di Rio (Dybala e Icardi i più famosi), ma se il sogno olimpico viene infranto da tuo padre la cosa deve fare ancora più male. E' capitato a Jordan Larsson, giovane promessa del calcio svedese che sta percorrendo le orme di papà Henrik che, oltre ad essere uno degli attaccanti più forti della storia della Svezia, è suo malgrado anche l'allenatore dell'Helsingborg. Da quelle parti in estate il campionato è in pieno svolgimento, dunque per via della carenza di attaccanti l'ex attaccante di Barcellona e Manchester United si è visto costretto a chiedere un grande sacrificio al figlio. Al quale non è restato che ubbidire, sebbene non sia più un bambino...