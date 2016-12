11 agosto 2016 17:51 Schwazer, Tamberi: "Dopato due volte, giusto punirlo". Poi smentisce Il saltatore ha dichiarato sui social di non aver commentato la sentenza di squalifica inflitta al marciatore

Subito dopo la sentenza che ha sancito la squalifica per Schwazer , Gianmarco Tamberi ha ribadito il suo pensiero. "Se 8 anni sono giusti? Non sono io a dovermi esprimere, ma è stato trovato positivo due volte, e questo non sono io a dirlo... Mi ero espresso prima di questa nuova positività, ho sempre pensato che un atleta pizzicato per doping non debba più vestire la maglia azzurra perché non rappresenta più i valori della nazionale", ha detto. Nel pomeriggio, però, il saltatore ha smentito.

Tamberi, out per infortunio dalla gara di salto in alto, avrebbe dichiarato. "Non era un accanimento contro Schwazer, ma semplicemente il mio modo di concepire il mondo dello sport che deve essere senza doping. Se fosse stato un complotto, ed è difficile pensare che la Wada abbia architettato una cosa del genere, sarebbe una cosa talmente grande da mettere sottosopra lo sport mondiale. Se fosse un complotto sarebbe un vero schifo. Otto anni sono giusti? Non lo so, ma è stato trovato positivo per ben due volte, non lo dico certo io. Il doping è una cosa sporca e non deve far parte del nostro mondo".