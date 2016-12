Scandalo Lochte: lo sponsor tecnico rescinde il contratto

Ryan Lochte è rimasto senza costume. Il nuotatore statunitense, protagonista della vicenda della notte ad alto tasso alcolico a Rio 2016 e il tentativo di camuffarla come vittima di una rapina, è stato mollato dalla Speedo. Il produttore di indumenti sportivi ha reso che i 50mila dollari destinati a Lochte saranno girati a Save The Children per i minori bisognosi in Brasile. Il suo comportamente non è stato tollerato.